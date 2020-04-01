Что Кутузов знал о ваххабитах?
Да, речь идёт о том самом Михаиле Кутузове – талантливом полководце, герое Отечественной войны 1812 года, давшем войску Наполеона знаменитый бой под Бородино. Но история эта началась задолго до нашествия на Россию «корсиканского чудовища».статья опубликована в номере: 7 (596) / от 01 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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В это время Российской империей тридцать один год как правила уроженка Пруссии София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская, известная большинству, после перехода в Православие, как императрица Екатерина II.
При ней территория страны расширилась благодаря включению в её состав Крыма, Причерноморья, а также восточной части Речи Посполитой. А население увеличилось с 23,2 млн (1763) до 37,4 млн (1796), превратив Россию в самую крупную европейскую державу.
Правда, как пишут
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