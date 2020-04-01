Паломничество – 2020
Во всём мире наблюдается критическая ситуация в связи с распространением коронавируса. Все от мала до велика наслышаны об этой заразе. И несмотря на то, что смертность от него не так высока, панику вызвать он всё-таки сумел.статья опубликована в номере: 7 (596) / от 01 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
18
Коронавирус – это отчасти информационный вирус, который затронул практически весь мир. Сложно было представить, что он коснётся и главной святыни мусульман – Каабы. Власти Саудовской Аравии закрыли доступ к ней во избежание распространения заболевания. Как сообщается, карантин объявлен на две недели, и на сегодняшний день остро стоит вопрос о возможном закрытии сезона большого хаджа 2020.
Мы взяли интервью у генерального директора хадж-компании «Марва-Тур»
Полная версия доступна только подписчикамПодписаться
Подписка на «
Ас-салам онлайн» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
- Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
- Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
- Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
- Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
- Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
- Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется
Я уже подписчик