Паломничество – 2020

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Коронавирус – это отчасти информационный вирус, который затронул практически весь мир. Сложно было представить, что он коснётся и главной святыни мусульман – Каабы. Власти Саудовской Аравии закрыли доступ к ней во избежание распространения заболевания. Как сообщается, карантин объявлен на две недели, и на сегодняшний день остро стоит вопрос о возможном закрытии сезона большого хаджа 2020.



Мы взяли интервью у генерального директора хадж-компании «Марва-Тур»