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Паломничество – 2020

Во всём мире наблюдается критическая ситуация в связи с распространением коронавируса. Все от мала до велика наслышаны об этой заразе. И несмотря на то, что смертность от него не так высока, панику вызвать он всё-таки сумел.

статья опубликована в номере: 7 (596) / от 01 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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Коронавирус – это отчасти информационный вирус, который затронул практически весь мир. Сложно было представить, что он коснётся и главной святыни мусульман – Каабы. Власти Саудовской Аравии закрыли доступ к ней во избежание распространения заболевания. Как сообщается, карантин объявлен на две недели, и на сегодняшний день остро стоит вопрос о возможном закрытии сезона большого хаджа 2020. 


Мы взяли интервью у генерального директора хадж-компании «Марва-Тур»

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