12+
Газета
Архив
Русский Татарский Аварский Азербайджанский Даргинский Кумыкский Лезгинский Лакский Табасаранский
Войти
ГлавнаяАктуальноПоучительно

Прощайте друг друга

Величайший наставник – Пророк Мухаммад ﷺ – говорил, что Всевышний Аллах завещал ему прощать обидчиков, тех, кто поступил плохо или несправедливо по отношению к нему. Из этого мы понимаем, что умение прощать является неотъемлемым качеством счастливых людей. И не только потому, что за проявление снисходительности и прощение другого человека мы получим награду в мире вечном...

статья опубликована в номере: 7 (596) / от 01 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
15

Современная наука доказывает, что такое благо, как умение прощать, приносит плоды уже здесь и сейчас. Оказывается, существует прямая связь между великодушием, умением прощать и здоровьем человека, как физическим, так и духовным. 


Итак, согласно исследованиям доктора Майкла Берри, автора книги «The Forgiveness Project», 61 % людей, болеющих раком, имеют проблемы, связанные с умением прощать. «Отсутствие способности прощать и проявлять великодушие является симптомом недуга,

Полная версия доступна только подписчикам

Подписаться

Подписка на «Ас-салам онлайн» — это:

  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
  • Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
  • Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
  • Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
  • Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
  • Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
  • Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется

Я уже подписчик

Также в рубрике

Обман и махинации

Истинная власть и владение принадлежат лишь Господу миров. Всемогущий Создатель владеет всем: и нами, и тем,

Пирамиды. Бойтесь быть обманутыми

Денежные аферы имеют свою историю, по ним пишут научные труды и проводят исследования. Аналитики говорят о

Больно говорить и тяжело молчать

С первым мужем я прожила в браке больше десяти лет. Наш брак трудно было назвать счастливым, так как детских

Долг платежом красен

Долг – это милостыня, цель которой – оказание помощи тем, кто пребывает в тяжёлом положении. Наша религия