Прощайте друг друга

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Современная наука доказывает, что такое благо, как умение прощать, приносит плоды уже здесь и сейчас. Оказывается, существует прямая связь между великодушием, умением прощать и здоровьем человека, как физическим, так и духовным.



Итак, согласно исследованиям доктора Майкла Берри, автора книги «The Forgiveness Project», 61 % людей, болеющих раком, имеют проблемы, связанные с умением прощать. «Отсутствие способности прощать и проявлять великодушие является симптомом недуга,