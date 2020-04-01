Прощайте друг друга
Величайший наставник – Пророк Мухаммад ﷺ – говорил, что Всевышний Аллах завещал ему прощать обидчиков, тех, кто поступил плохо или несправедливо по отношению к нему. Из этого мы понимаем, что умение прощать является неотъемлемым качеством счастливых людей. И не только потому, что за проявление снисходительности и прощение другого человека мы получим награду в мире вечном...статья опубликована в номере: 7 (596) / от 01 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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Современная наука доказывает, что такое благо, как умение прощать, приносит плоды уже здесь и сейчас. Оказывается, существует прямая связь между великодушием, умением прощать и здоровьем человека, как физическим, так и духовным.
Итак, согласно исследованиям доктора Майкла Берри, автора книги «The Forgiveness Project», 61 % людей, болеющих раком, имеют проблемы, связанные с умением прощать. «Отсутствие способности прощать и проявлять великодушие является симптомом недуга,
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