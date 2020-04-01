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Упоминание о Боге в Конституции РФ

Согласно поправке, внесенной президентом РФ Владимиром Путиным и одобренной Государственной думой, Основной закон РФ будет содержать в себе упоминание о Боге.

статья опубликована в номере: 7 (596) / от 01 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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Текст законопроекта гласит: «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность развития российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство».  Включение в текст Конституции РФ данного положения призвано подчеркнуть важность исторически значимой социально-культурной роли, которую сыграла религия в становлении и развитии российской государственности.


Ранее идею о внесении в обновленный текст Конституции РФ упоминания о Боге поддержали: Муфтий РД шейх Ахмад-афанди, Муфтий, председатель Духовного собрания мусульман России Альбир-хазрат Крганов, Верховный муфтий России, председатель Центрального духовного управления мусульман Талгат Сафа Таджуддин, Муфтий Дальнего Востока Ахмад-хазрат Гарифуллин и др. 


Так, Муфтий РД шейх Ахмад-афанди сказал: «Действительно, Конституция как основной закон государства должна содержать в себе духовно-нравственные принципы (идеалы), и упоминание в ней Божественного начала имеет огромное значение для развития российского общества». 


Также Ахмад-хазрат Гарифуллин, Муфтий Дальнего Востока, отметил: «Внесение в Конституцию слова Божьего не означает объединение государства и религии и возврат к тем былым временам, когда религия была законообразующей. На самом деле, Бог – в сердце каждого человека, даже если он говорит, что не верит в Бога».
 

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