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Первый выпускник школы хифза

В школе хифза имени Великого шейха Хаджи Мубарака в городе Сунжа (Ингушетия) получил статус хафиза первый её выпускник Магомед Бопхоев. Он за год и семь месяцев выучил все 114 сур Священного Корана.

статья опубликована в номере: 7 (596) / от 01 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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В честь этого радостного события благотворительным фондом «Вошал», при поддержке которого функционирует данная школа, было проведено торжественное мероприятие с участием жителей города, духовенства и уважаемых гостей.


С напутственными пожеланиями к выпускнику обратились наиб имама центральной мечети Магомед Дзугаев, представитель общероссийской духовно-просветительской газеты «Ас-салам» Ахмед Абдурахманов, Туркх  Магомед Бузуртанов, гости и непосредственно преподаватель школы Магомед Рабаданов, который отметил, что это событие является самым радостным в его жизни – сбылась его мечта.

 

Он поблагодарил весь персонал и директора школы Али Шадиева за неоценимую помощь и поддержку при ведении всего учебного процесса. 


После был прочитан мавлид с совершением обряда зикра, по окончании которого гостей и учащихся ждал вкусный ужин.
 

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