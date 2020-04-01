12+
Газета
Архив
Русский Татарский Аварский Азербайджанский Даргинский Кумыкский Лезгинский Лакский Табасаранский
Войти
ГлавнаяНовостиНовости в России

ИД «Хузур» выпустил новую книгу

«Сокровища души» – так называется книга, автором которой является главный казый Республики Татарстан Джалиль Фазлыев.

статья опубликована в номере: 7 (596) / от 01 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
15

Данный труд повествует о вопросах создания и сохранения семьи в Исламе. 
Книга разделена на три части. В первой части автор отмечает, что основой счастливой семьи является вера (иман); во второй представляет вниманию читателя наставления Лукмана Хакима, жившего еще во времена пророка Давуда (Давид) u.

 

По сей день эти наставления остаются актуальными. А в третьей части Джалиль Фазлыев рассказывает о своих наставниках, на примере которых раскрывает темы семьи в Исламе, воспитания, отношений между детьми и родителями и т. д.

Также в рубрике

Упоминание о Боге в Конституции РФ

Согласно поправке, внесенной президентом РФ Владимиром Путиным и одобренной Государственной думой,

Первый выпускник школы хифза

В школе хифза имени Великого шейха Хаджи Мубарака в городе Сунжа (Ингушетия) получил статус хафиза первый её

ДГИ вошел в состав НОТА

В Москве состоялось заседание совета Научно-образовательной теологической ассоциации (НОТА).

Новый предмет в школах

С предложением внедрить в учебную программу школьников урок нравственности выступил Межрелигиозный совет