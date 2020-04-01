ИД «Хузур» выпустил новую книгу

«Сокровища души» – так называется книга, автором которой является главный казый Республики Татарстан Джалиль Фазлыев.

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Данный труд повествует о вопросах создания и сохранения семьи в Исламе.

Книга разделена на три части. В первой части автор отмечает, что основой счастливой семьи является вера (иман); во второй представляет вниманию читателя наставления Лукмана Хакима, жившего еще во времена пророка Давуда (Давид) u.

По сей день эти наставления остаются актуальными. А в третьей части Джалиль Фазлыев рассказывает о своих наставниках, на примере которых раскрывает темы семьи в Исламе, воспитания, отношений между детьми и родителями и т. д.