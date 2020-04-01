ДГИ вошел в состав НОТА
В Москве состоялось заседание совета Научно-образовательной теологической ассоциации (НОТА).статья опубликована в номере: 7 (596) / от 01 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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В мероприятии под председательством Митрополита Волоколамского Иллариона приняли участие представители Администрации президента, Министерства просвещения РФ, Рособрнадзора, ректоры государственных и религиозных образовательных организаций России. Также участником стал и. о. ректора Дагестанского гуманитарного института Магомед Гаджидадаев.
В ходе заседания было решено включить Дагестанский гуманитарный институт в Ассоциацию.
Отметим, что Дагестанский гуманитарный институт является уникальным вузом, совмещающим преподавание светских и религиозных дисциплин. Одним из направлений подготовки является «Теология». В ДГИ используют особую методику преподавания, которая учитывает межконфессиональные вопросы и проблемы межкультурного диалога.