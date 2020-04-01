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Сказки для маленьких мусульман

Фавзия Гилани-Уильямс, мусульманка из Великобритании, по роду деятельности – учитель. Наблюдая, как дети из семей мусульман испытывают некий дискомфорт при чтении ряда литературных произведений, она решила адаптировать популярные сказки под мировоззрение мусульман.

статья опубликована в номере: 7 (596) / от 01 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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«Как учитель я почувствовала, что некоторым ученикам трудно идентифицировать себя с персонажами сказок – Белоснежкой, Золушкой, Спящей Красавицей», – рассказала Гилани-Уильямс. 
Создавая новые варианты уже известных сказок, 52-летняя мусульманка ориентировалась на нравственные принципы Ислама.


Так, в сказке «Белоснежка» главный персонаж совершает намаз и соблюдает пост, а семь гномов, у которых она живет, заменены на женщин. 


На сегодняшний день мусульманка занимается адаптированием таких сказок, как «Красавица и Чудовище» и «Рапунцель».

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