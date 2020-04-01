Мусульманки столетия

Американский еженедельный журнал Time опубликовал список женщин, определивших облик столетия.

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Журналистами издания была составлена подборка имен представительниц прекрасного пола, чья деятельность оказала высокое влияние на минувшее столетие.



Почетное место в списке заняли и мусульманки, среди которых – лауреат Нобелевской премии мира, правозащитница и журналист Тавакуль Карман и лауреат Нобелевской премии мира, правозащитница Малала Юсуфзай.

