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Мусульманки столетия

Американский еженедельный журнал Time опубликовал список женщин, определивших облик столетия.

статья опубликована в номере: 7 (596) / от 01 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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Журналистами издания была составлена подборка имен представительниц прекрасного пола, чья деятельность оказала высокое влияние на минувшее столетие.


Почетное место в списке заняли и мусульманки, среди которых – лауреат Нобелевской премии мира, правозащитница и журналист Тавакуль Карман и лауреат Нобелевской премии мира, правозащитница Малала Юсуфзай.
 

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