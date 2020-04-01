Плоды добра

Касим Рашид – молодой мусульманин, выдвинувший свою кандидатуру на должность депутата в сенат Виргинии (США), – стал объектом ксенофобии.

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В социальных сетях в его адрес пришло множество негативных комментариев. Виртуальную атаку устроил Оскар Диллон, 66-летний американец. По словам мужчины, Ислам является религией ненависти.

В свою очередь Касим Рашид решил показать мужчине, что Ислам основывается на милосердии и сострадании.



Так, молодой человек, изучив биографию Оскара Диллона, узнал, что у него есть жена, которая страдает от тяжелой болезни и нуждается в постоянной терапии. Рашид перечислил крупную денежную сумму для лечения женщины. Поразившись такому поступку, Оскар Диллон принес свои извинения мусульманину и пригласил его в гости. Касим Рашид принял приглашение.



Молодой человек опубликовал в социальной сети совместное фото с Оскаром Диллоном. «Сегодня я вживую увидел своего нового друга, Оза», – так подписал снимок Рашид.

