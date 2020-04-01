Мусульмане спасают пожилых людей

Джавад и Асия Джавед – мусульманская семейная пара, имеющая небольшой магазин в Шотландии. В свете последних событий (массового распространения коронавируса), молодые люди бесплатно раздают старикам антибактериальный гель для рук, чистящие салфетки и мыло в целях защиты от нового типа вируса.

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Каждый пожилой человек (старше 65 лет) получает комплект в магазине. По словам молодых людей, они заранее закупили все необходимые товары. Поводом послужил случай, когда они увидели плачущую пожилую женщину, которой не досталось средства для мытья рук.



На сегодняшний день семейная пара раздала примерно 500 комплектов.