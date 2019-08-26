Что? Где? Когда?

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Какую науку часто называют «наукой о студентах-второкурсниках и белых крысах»?

Так иногда называют психологию, поскольку многие эксперименты ставятся именно на этих двух категориях. Большинство психологов-исследователей работают в вузах, поэтому легче всего им для исследований привлечь именно студентов.

В каких странах знаком «галочка» обозначают неправильный