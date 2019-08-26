Что? Где? Когда?
Зачем англичане распространили убеждение, что морковь улучшает зрение? Витамин А, содержащийся в моркови, важен для здоровой кожи, роста, зрения. Однако прямой связи между поеданием моркови и хорошим зрением нет. Начало такому убеждению было положено во Вторую мировую войну. Англичане разработали новый радар, позволяющий пилотам видеть немецкие бомбардировщики ночью. Чтобы скрыть существование этой технологии, британские воздушные силы распространили в прессе публикации о том, что подобное видение – результат морковной диеты пилотов.статья опубликована в номере: 6 (595) / от 15 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
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Какую науку часто называют «наукой о студентах-второкурсниках и белых крысах»?
Так иногда называют психологию, поскольку многие эксперименты ставятся именно на этих двух категориях. Большинство психологов-исследователей работают в вузах, поэтому легче всего им для исследований привлечь именно студентов.
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