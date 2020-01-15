Ответы на вопросы от 1503.2020 (по Шафии)
1. – Можно ли мусульманке оказывать услуги эпиляции (шугаринг) женщинам? 2. – Правда ли, что в месяце Раджаб желательно совершать жертвоприношение (атиру)? 3. – Какой должна быть одежда мусульманки, и может ли она носить брюки вне дома? 4. – Считается ли хулой то, что говорят без конкретизации личности? 5. – Имеет ли жена право после развода требовать у мужа вернуть участок земли, который предоставила ему для постройки дома? 6. – Дозволено ли посещать общественные бассейны, парные и т. п.? 7. – Кем приходятся мужу дети жены от её предыдущего брака? 8. – Надо ли омывать места под складками или рубцами при полном омовении?статья опубликована в номере: 6 (595) / от 15 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
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1. – Можно ли мусульманке оказывать услуги эпиляции (шугаринг) женщинам?
– Мусульманке разрешено делать эпиляцию, в частности шугаринг, различных частей тела – как мусульманкам, так и немусульманкам.
Но эпиляцию между пупком (включительно) и коленями (включительно) делать запрещено (харам), поскольку мусульманке нельзя смотреть на этот участок тела другой мусульманки, а также немусульманки и махрамов (близких
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