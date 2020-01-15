12+
Газета
Архив
Русский Татарский Аварский Азербайджанский Даргинский Кумыкский Лезгинский Лакский Табасаранский
Войти
ГлавнаяВопрос ответОтветы на вопросы (по Шафии)

Ответы на вопросы от 1503.2020 (по Шафии)

1. – Можно ли мусульманке оказывать услуги эпиляции (шугаринг) женщинам? 2. – Правда ли, что в месяце Раджаб желательно совершать жертвоприношение (атиру)? 3. – Какой должна быть одежда мусульманки, и может ли она носить брюки вне дома? 4. – Считается ли хулой то, что говорят без конкретизации личности? 5. – Имеет ли жена право после развода требовать у мужа вернуть участок земли, который предоставила ему для постройки дома? 6. – Дозволено ли посещать общественные бассейны, парные и т. п.? 7. – Кем приходятся мужу дети жены от её предыдущего брака? 8. – Надо ли омывать места под складками или рубцами при полном омовении?

статья опубликована в номере: 6 (595) / от 15 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
12

1. – Можно ли мусульманке оказывать услуги эпиляции (шугаринг) женщинам?

– Мусульманке разрешено делать эпиляцию, в частности шугаринг, различных частей тела – как мусульманкам, так и немусульманкам.

 

Но эпиляцию между пупком (включительно) и коленями (включительно) делать запрещено (харам), поскольку мусульманке нельзя смотреть на этот участок тела другой мусульманки, а также немусульманки и махрамов (близких

Полная версия доступна только подписчикам

Подписаться

Подписка на «Ас-салам онлайн» — это:

  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
  • Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
  • Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
  • Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
  • Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
  • Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
  • Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется

Я уже подписчик

Также в рубрике

Ответы на вопросы от 1.03.2020 (по Ханафи)

1. – Расскажите, пожалуйста, подробно об акике (жертвенное животное в честь рождения ребёнка). 2. – Желателен

Ответы на вопросы от 15.02.2020 (по Шафии)

1. – Дозволено ли в Исламе участвовать в гражданской панихиде? 2. – Можно ли в знак выражения глубокого

Ответы на вопросы от 1.03.2020 (по Шафии)

1. – Можно ли читать Коран над покойным до окончания похорон? 2. – Как правильно совершать обязательный

Ответы на вопросы от 15.01.2020 (по Шафии)

1. – Нужно ли тому, кто зашёл в мечеть, спешить успеть на такбир (произнесение слов «Аллаху Акбар» при