Ответы на вопросы от 1503.2020 (по Шафии)

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1. – Можно ли мусульманке оказывать услуги эпиляции (шугаринг) женщинам?

– Мусульманке разрешено делать эпиляцию, в частности шугаринг, различных частей тела – как мусульманкам, так и немусульманкам.

Но эпиляцию между пупком (включительно) и коленями (включительно) делать запрещено (харам), поскольку мусульманке нельзя смотреть на этот участок тела другой мусульманки, а также немусульманки и махрамов (близких