Врачи от самого Аллаха ﷻ

7

Случилось так, что на новогодних каникулах бригада скорой помощи доставила меня в хирургическое отделение Чародинской районной больницы. Дни были праздничные, и ожидать можно было всякое: отсутствие врачей или нужных медикаментов.

От ужасных болей места себе не находила – то теряла сознание, то приходила в себя, надежды на лучший исход не было. Но врачи не отходили от меня ни днём ни ночью. Так целую неделю боролись за мою жизнь. Одним словом, вырвали меня из рук