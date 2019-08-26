Врачи от самого Аллаха ﷻ
Хочу выразить искреннюю благодарность и уважение всему медперсоналу чародинской Центральной районной больницы в лице главного врача Курбана Магомедовича Рамазанова, который руководит этим дружным и высокопрофессиональным коллективом. Все специалисты больницы – знатоки своего дела, заслуживающие самых высоких наград и признательности.статья опубликована в номере: 6 (595) / от 15 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
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Случилось так, что на новогодних каникулах бригада скорой помощи доставила меня в хирургическое отделение Чародинской районной больницы. Дни были праздничные, и ожидать можно было всякое: отсутствие врачей или нужных медикаментов.
От ужасных болей места себе не находила – то теряла сознание, то приходила в себя, надежды на лучший исход не было. Но врачи не отходили от меня ни днём ни ночью. Так целую неделю боролись за мою жизнь. Одним словом, вырвали меня из рук
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