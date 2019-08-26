О нашей жизни
Находясь в этом мире, мы не задумываемся о скоротечности жизни. Рождаемся маленькими детьми, становимся взрослыми, а потом стареем и уходим из этого мира. Но всем нам стоит задуматься: кто я, откуда и с чем пришёл, какова цель моего пребывания на этой земле и куда пойду после окончания короткого отрезка времени этой жизни?статья опубликована в номере: 6 (595) / от 15 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
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Нам бы помогло, если бы мы чаще задавали себе эти вопросы. В Коране написано, что, чем молитва до утра, лучше час размышления, поэтому нам надо определиться, для чего и как использовать скоротечное время в этом мире.
Наш Создатель говорит: «О человек, услышь меня! Этот мир не стоит крыла комара, не любите этот временный мир». Сегодня мы здесь, а завтра нас уже нет. Поэтому Всевышний посылает своих пророков и святых, чтобы донести свою Истину до людей. И мы должны всю свою
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