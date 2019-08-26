О нашей жизни

8

Нам бы помогло, если бы мы чаще задавали себе эти вопросы. В Коране написано, что, чем молитва до утра, лучше час размышления, поэтому нам надо определиться, для чего и как использовать скоротечное время в этом мире.

Наш Создатель говорит: «О человек, услышь меня! Этот мир не стоит крыла комара, не любите этот временный мир». Сегодня мы здесь, а завтра нас уже нет. Поэтому Всевышний посылает своих пророков и святых, чтобы донести свою Истину до людей. И мы должны всю свою