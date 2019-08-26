Можно ли похудеть, если ненавидишь спорт?
Давайте признаемся себе честно – изматывающие тренировки, утренние пробежки, упражнения, после которых болит всё тело, – многие из нас подобный досуг видят лишь в страшных снах. А вот о стройном, здоровом, молодом теле мечтают все. Так как же приобрести тело мечты, если со спортом вы состоите не в самых тёплых отношениях?статья опубликована в номере: 6 (595) / от 15 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
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1. Ходьба. Напомним вам об идеальной, простой, доступной каждому физической нагрузке – ходьбе. Всё, что вам нужно, – это удобные кроссовки и пара часов свободного времени. Подберите для себя комфортный темп ходьбы, закачайте в телефон аудиокнигу – и вперёд, лёгким шагом к стройности и здоровью. Ежедневные прогулки на свежем воздухе помогут продлить жизнь на семь лет, сохранят вашу молодость, простимулируют работу головного мозга, укрепят кости, улучшат зрение.
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