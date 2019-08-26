Секрет счастливых родов от мамы троих детей

17

Однако моя неумелость и неопытность не помешали появиться на свет маленькому курносому счастью. И уже спустя несколько минут после родов я поняла, что хочу пройти этот путь ещё раз.

Третьих родов я ждала уже совсем с другим настроем. Наслаждалась каждой минутой приятного ожидания, настраивала малыша на лёгкое и приятное появление на свет, вспоминала техники дыхания, которые мне на самом деле очень помогли сделать весь процесс практически