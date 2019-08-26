Секрет счастливых родов от мамы троих детей
Свои первые роды я ждала в состоянии абсолютной растерянности, не покидающего ни на минуту липкого, холодного страха и осознания полной неизбежности. В тот самый-самый счастливый день – когда поняла, что обратной дороги не существует, – я забыла даже, как меня зовут, ни о каких техниках дыхания не могло быть и речи.статья опубликована в номере: 6 (595) / от 15 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
17
Однако моя неумелость и неопытность не помешали появиться на свет маленькому курносому счастью. И уже спустя несколько минут после родов я поняла, что хочу пройти этот путь ещё раз.
Третьих родов я ждала уже совсем с другим настроем. Наслаждалась каждой минутой приятного ожидания, настраивала малыша на лёгкое и приятное появление на свет, вспоминала техники дыхания, которые мне на самом деле очень помогли сделать весь процесс практически
Полная версия доступна только подписчикамПодписаться
Подписка на «
Ас-салам онлайн» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
- Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
- Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
- Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
- Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
- Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
- Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется
Я уже подписчик