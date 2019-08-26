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Секрет счастливых родов от мамы троих детей

Свои первые роды я ждала в состоянии абсолютной растерянности, не покидающего ни на минуту липкого, холодного страха и осознания полной неизбежности. В тот самый-самый счастливый день – когда поняла, что обратной дороги не существует, – я забыла даже, как меня зовут, ни о каких техниках дыхания не могло быть и речи.

статья опубликована в номере: 6 (595) / от 15 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
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Однако моя неумелость и неопытность не помешали появиться на свет маленькому курносому счастью. И уже спустя несколько минут после родов я поняла, что хочу пройти этот путь ещё раз.

 

Третьих родов я ждала уже совсем с другим настроем. Наслаждалась каждой минутой приятного ожидания, настраивала малыша на лёгкое и приятное появление на свет, вспоминала техники дыхания, которые мне на самом деле очень помогли сделать весь процесс практически

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