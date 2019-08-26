Красивый телефон
Как-то раз, возвращаясь домой из школы, Махмуд нашёл мобильный телефон. Обрадовавшись, он принялся рассматривать его. Очень красивый, со множеством функций – такой, о котором он всегда мечтал. Недолго думая, Махмуд спрятал телефон в карман и прибавил шагу.статья опубликована в номере: 6 (595) / от 15 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
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По пути он размышлял, как же ему поступить. Он всегда мечтал о таком телефоне. Однако он мечтал о своём телефоне, а не о чужом. Но он же его нашёл, а бывший хозяин – потерял. Значит, теперь это его телефон и он имеет право не возвращать его.
Весь день Махмуд испытывал двойственное чувство. С одной стороны, он радовался своему новому приобретению. С другой – он понимал, что поступает неправильно. Вечером он решил поговорить об этом с мамой и всё ей
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