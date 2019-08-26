12+
Газета
Архив
Русский Татарский Аварский Азербайджанский Даргинский Кумыкский Лезгинский Лакский Табасаранский
Войти
ГлавнаяСемьяДля детей

Красивый телефон

Как-то раз, возвращаясь домой из школы, Махмуд нашёл мобильный телефон. Обрадовавшись, он принялся рассматривать его. Очень красивый, со множеством функций – такой, о котором он всегда мечтал. Недолго думая, Махмуд спрятал телефон в карман и прибавил шагу.

статья опубликована в номере: 6 (595) / от 15 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
7

По пути он размышлял, как же ему поступить. Он всегда мечтал о таком телефоне. Однако он мечтал о своём телефоне, а не о чужом. Но он же его нашёл, а бывший хозяин – потерял. Значит, теперь это его телефон и он имеет право не возвращать его.

 

Весь день Махмуд испытывал двойственное чувство. С одной стороны, он радовался своему новому приобретению. С другой – он понимал, что поступает неправильно. Вечером он решил поговорить об этом с мамой и всё ей

Полная версия доступна только подписчикам

Подписаться

Подписка на «Ас-салам онлайн» — это:

  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
  • Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
  • Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
  • Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
  • Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
  • Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
  • Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется

Я уже подписчик

Также в рубрике

Пост и голод

Хусейн и его друг жили рядом со школой. По пути они часто видели пожилую женщину, которая сидела у обочины

Подарок для друга

Ассаламу алейкум, мои друзья! С вами Хадижа, и я рада, что могу больше узнавать о вас благодаря вашим

Уважайте старших

Ас-саламу алейкум, мои любознательные друзья

Мамин урок

Как здорово на улице! Солнце светит вовсю, и даже мороз не чувствуется. Самое время мяч погонять, раз на