Красивый телефон

7

По пути он размышлял, как же ему поступить. Он всегда мечтал о таком телефоне. Однако он мечтал о своём телефоне, а не о чужом. Но он же его нашёл, а бывший хозяин – потерял. Значит, теперь это его телефон и он имеет право не возвращать его.

Весь день Махмуд испытывал двойственное чувство. С одной стороны, он радовался своему новому приобретению. С другой – он понимал, что поступает неправильно. Вечером он решил поговорить об этом с мамой и всё ей