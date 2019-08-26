Первый шаг к оглашению азана
Ровно 15 лет назад, по милости Всевышнего, я побывала в городе Патерсон, штат Нью-Джерси, США, в мечети Омара.статья опубликована в номере: 6 (595) / от 15 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
8
Мечеть за это время была расширена и благоустроена, изменилась во многом и моя жизнь. А сегодня я пишу материал, связанный с этой мечетью и городом Патерсоном. Поражаешься милости и мудрости Всевышнего, который наилучшим образом вершит судьбу Своих созданий.
Очень порадовала новость о том, что с 2020 года благодаря новому указу мусульманам в Патерсоне будет разрешено публично читать азан (призыв к обязательной молитве).
Согласно новому постановлению,
Полная версия доступна только подписчикамПодписаться
Подписка на «
Ас-салам онлайн» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
- Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
- Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
- Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
- Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
- Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
- Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется
Я уже подписчик