Первый шаг к оглашению азана

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Мечеть за это время была расширена и благоустроена, изменилась во многом и моя жизнь. А сегодня я пишу материал, связанный с этой мечетью и городом Патерсоном. Поражаешься милости и мудрости Всевышнего, который наилучшим образом вершит судьбу Своих созданий.

Очень порадовала новость о том, что с 2020 года благодаря новому указу мусульманам в Патерсоне будет разрешено публично читать азан (призыв к обязательной молитве).

Согласно новому постановлению,