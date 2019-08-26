Краткое сказание о пророке Хизкиле (Иезекииль) عليه السلام

9

Несмотря на то, что оказались в безопасности от смерти, которая преследовала их, убежать они так и не смогли. Поскольку некому было их хоронить, они лежали там, где умерли, всякая живность ела их тела, и от них остались одни кости. После этого Всевышний Аллах оживил этот народ. Причиной их оживления стал пророк Хизкиль عليه السلام.

Для народа, к которому Аллах ﷻ направил его пророком, наступили трудные времена, и люди, отчаявшись, стали жаловаться друг другу. Они даже