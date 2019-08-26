Краткое сказание о пророке Хизкиле (Иезекииль) عليه السلام
Царь потомков Израилевых приказал (своему народу) готовиться к сражению с врагами. Все снарядились к бою, но, когда настало время выступить в поход, они отказались. Причиной тому стал страх смерти, но в оправдание стали возражать царю, говоря, что на земле врага – чума и что они не покинут свои дома, пока эпидемия не закончится. За то, что они ослушались правителя, Аллах ﷻ наслал на них болезнь, от которой они стали постепенно умирать. Когда число умерших возросло, они испугались, обратились в бегство и укрылись в безопасном для жизни месте.статья опубликована в номере: 6 (595) / от 15 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
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Несмотря на то, что оказались в безопасности от смерти, которая преследовала их, убежать они так и не смогли. Поскольку некому было их хоронить, они лежали там, где умерли, всякая живность ела их тела, и от них остались одни кости. После этого Всевышний Аллах оживил этот народ. Причиной их оживления стал пророк Хизкиль عليه السلام.
Для народа, к которому Аллах ﷻ направил его пророком, наступили трудные времена, и люди, отчаявшись, стали жаловаться друг другу. Они даже
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