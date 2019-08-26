Сам себе психолог

7

Если это по каким-то причинам невозможно, то необходимо помочь человеку мягко выйти из этого состояния. Например, можно дать стакан сладкого крепкого чая, предложить какую-то умеренную физическую нагрузку (пройтись пешком, сделать несколько простых физических упражнений). Можно поговорить с человеком, задать ему несколько простых вопросов, исходя из того, знаком он вам или нет: «Как тебя зовут?», «Как ты себя чувствуешь?» Скажите, что испытывать апатию – это нормальная