Сам себе психолог
Апатия Зачастую, когда человек попадает в экстремальную ситуацию, это оказывается для него настолько тяжёлым переживанием, что он не в состоянии сразу осознать то, что случилось, и апатия в данном случае выступает как психологическая анестезия. Постарайтесь обеспечить те условия, в которых он мог бы отдохнуть.статья опубликована в номере: 6 (595) / от 15 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
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Если это по каким-то причинам невозможно, то необходимо помочь человеку мягко выйти из этого состояния. Например, можно дать стакан сладкого крепкого чая, предложить какую-то умеренную физическую нагрузку (пройтись пешком, сделать несколько простых физических упражнений). Можно поговорить с человеком, задать ему несколько простых вопросов, исходя из того, знаком он вам или нет: «Как тебя зовут?», «Как ты себя чувствуешь?» Скажите, что испытывать апатию – это нормальная
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