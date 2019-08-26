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Пищевые расследования, или Что с чем едят

Разнообразие продуктов на прилавках магазинов путает и сбивает с толку тех, кто привык к советскому дефициту. И если поначалу хотелось попробовать всё, то с годами формируется избирательность, теперь на первый план выходит принцип полезности. Касается это и модных тенденций в питании. Мы попробуем разобраться, в чём польза рекламируемых продуктов, есть ли им замена и стоит ли переплачивать, если ценность продукта преувеличена.

статья опубликована в номере: 6 (595) / от 15 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
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Булгур


Эта крупа на юге России была известна давно, но вот в центральной части и на севере она только завоёвывает популярность. По сути это дроблёная пропаренная пшеничная крупа из твёрдых сортов пшеницы.
Она содержит тот же набор микроэлементов, что и пшеничная крупа из цельной пшеницы. Готовится очень просто. Предварительно рекомендуется замочить на несколько часов, а варить – минут 20–30. 
 


Польза булгура

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