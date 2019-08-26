Пищевые расследования, или Что с чем едят

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Булгур



Эта крупа на юге России была известна давно, но вот в центральной части и на севере она только завоёвывает популярность. По сути это дроблёная пропаренная пшеничная крупа из твёрдых сортов пшеницы.

Она содержит тот же набор микроэлементов, что и пшеничная крупа из цельной пшеницы. Готовится очень просто. Предварительно рекомендуется замочить на несколько часов, а варить – минут 20–30.





Польза булгура