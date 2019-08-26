Поддержите их...

7

Круг общения ребёнка невелик: родители, бабушки, дедушки, родственники и сверстники.

Взаимоотношения отца и матери являются объектом пристального внимания ребёнка и примером для подражания. Их индивидуальные черты воспринимаются им как модель мужественности и женственности, образец взаимоотношения полов. В своих играх дети бессознательно копируют их, усваивая нормы поведения, принятые в семье.

Затем происходит социальная адаптация ребёнка, он уже начинает