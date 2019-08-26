Поддержите их...

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Обычно родители охотно соглашаются, что подростковый возраст – наиболее трудный. Но при этом они имеют в виду совсем другое – просто-напросто им самим весьма сложно находить общий язык с сыном или дочерью. На самом деле, этот возраст труден прежде всего для подростков.статья опубликована в номере: 6 (595) / от 15 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
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Круг общения ребёнка невелик: родители, бабушки, дедушки, родственники и сверстники.
Взаимоотношения отца и матери являются объектом пристального внимания ребёнка и примером для подражания. Их индивидуальные черты воспринимаются им как модель мужественности и женственности, образец взаимоотношения полов. В своих играх дети бессознательно копируют их, усваивая нормы поведения, принятые в семье.
Затем происходит социальная адаптация ребёнка, он уже начинает
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