Слово
Я расскажу тебе о разбитой Мечте, О внутреннем голосе и сломленной воле. Ты увидишь всё лучшее во мне, Ты увидишь, насколько я болен...статья опубликована в номере: 6 (595) / от 15 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
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Сегодня мне бы хотелось потолковать о том, как одно слово может оказаться фатальным в Судный день и почему молчание по-прежнему дороже золота и рубинов. Ну что ж, летс Го!
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Мы – вампиры медийного века, получающие «кровь» посредством звонков, мессенджа, видеовызовов и стримов. Мы – пассионарии, экстраверты и философы-гуманитарии. Мы любим со знанием дела обсуждать то, что протекает вокруг и кто как должен жить. Мы – поколение
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