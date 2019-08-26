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Сегодня мне бы хотелось потолковать о том, как одно слово может оказаться фатальным в Судный день и почему молчание по-прежнему дороже золота и рубинов. Ну что ж, летс Го!

Нейротоксин

Мы – вампиры медийного века, получающие «кровь» посредством звонков, мессенджа, видеовызовов и стримов. Мы – пассионарии, экстраверты и философы-гуманитарии. Мы любим со знанием дела обсуждать то, что протекает вокруг и кто как должен жить. Мы – поколение