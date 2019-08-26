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Омар Хайям – учёный или поэт?

Омар Хайям – личность неоднозначная. Его рубаи цитируются едва ли не чаще, чем стихи Пушкина или Некрасова, но среди современников он был известен не как поэт, а как учёный.

статья опубликована в номере: 6 (595) / от 15 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
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Его имя Хайям («Создатель палаток»), возможно, произошло от рода занятий отца – он был торговцем тканей и платков. А полное имя нашего героя – Гийясаддин Абу-ль-Фатх Омар ибн Ибрахим аль-Хайям Нишапури. Родом он из Нишапура, что на востоке Персии (нынешнего Ирана) в древней культурной провинции Хорасан. Это место расположено к востоку и юго-востоку от Каспийского моря.

 

Предположительно, Омар Хайям родился в 1048 году, в семье небогатого купца. Ему было 16, когда во

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