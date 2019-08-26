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Обида

Прощение – это такое осознанное действие, которое свойственно не каждому.

статья опубликована в номере: 6 (595) / от 15 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
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Я очень долгое время была очень обидчивой. В детстве, когда меня несправедливо обвиняли в чём-либо, от обиды я не могла произнести ни слова.

 

Плакала я очень редко. В основном просто обижалась, и обида копилась и нарастала как снежный ком, приобретая огромную разрушительную силу.

 

Многие годы я обижалась на близких мне людей. А потом, с годами, начала понимать, что это очень плохо влияет на мою жизнь и на моё здоровье. Стала понимать, что у меня свой характер,

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