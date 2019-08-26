Обида
Прощение – это такое осознанное действие, которое свойственно не каждому.статья опубликована в номере: 6 (595) / от 15 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
10
Я очень долгое время была очень обидчивой. В детстве, когда меня несправедливо обвиняли в чём-либо, от обиды я не могла произнести ни слова.
Плакала я очень редко. В основном просто обижалась, и обида копилась и нарастала как снежный ком, приобретая огромную разрушительную силу.
Многие годы я обижалась на близких мне людей. А потом, с годами, начала понимать, что это очень плохо влияет на мою жизнь и на моё здоровье. Стала понимать, что у меня свой характер,
Полная версия доступна только подписчикамПодписаться
Подписка на «
Ас-салам онлайн» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
- Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
- Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
- Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
- Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
- Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
- Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется
Я уже подписчик