10

Я очень долгое время была очень обидчивой. В детстве, когда меня несправедливо обвиняли в чём-либо, от обиды я не могла произнести ни слова.

Плакала я очень редко. В основном просто обижалась, и обида копилась и нарастала как снежный ком, приобретая огромную разрушительную силу.

Многие годы я обижалась на близких мне людей. А потом, с годами, начала понимать, что это очень плохо влияет на мою жизнь и на моё здоровье. Стала понимать, что у меня свой характер,