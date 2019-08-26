Какая она – хорошая жена?

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Всегда ли виноваты мужчины?

Конечно, об улучшении семейных отношений написаны целые тома книг. Но мне хотелось бы поговорить с вами именно о нашем, женском, поведении в семье.

Количество разводов в последнее десятилетие стремительно возросло. А ведь при распаде семьи в первую очередь страдают именно женщины и дети, что отражается на их психическом и физическом здоровье. Мужчины в целом менее трагично переносят развод, большинство из них довольно быстро