Какая она – хорошая жена?
По всей России, да и во всём мире, к имамам мечетей, проповедникам или психологам обращаются женщины с просьбой помочь им сохранить семью. И первое, на что они жалуются, – это неприемлемое для них поведение мужа. А когда приглашают для разговора супруга, то нередко вырисовывается совсем другая картина.статья опубликована в номере: 6 (595) / от 15 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
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Всегда ли виноваты мужчины?
Конечно, об улучшении семейных отношений написаны целые тома книг. Но мне хотелось бы поговорить с вами именно о нашем, женском, поведении в семье.
Количество разводов в последнее десятилетие стремительно возросло. А ведь при распаде семьи в первую очередь страдают именно женщины и дети, что отражается на их психическом и физическом здоровье. Мужчины в целом менее трагично переносят развод, большинство из них довольно быстро
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