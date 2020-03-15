Ответы на вопросы от 15.03.2020 (по Ханафи)

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1. – Один очень хороший знакомый (немусульманин) просит помочь взять в банке кредит под проценты, который он собирается выплатить в течение трёх месяцев. Разрешается ли такая помощь?

– Нет, не разрешается, так как в этом есть соучастие и помощь в большом грехе.

2.– Если муж скажет жене, что она похожа на его мать, произойдёт ли развод?

– В данном