Ответы на вопросы от 15.03.2020 (по Ханафи)
1. – Один очень хороший знакомый (немусульманин) просит помочь взять в банке кредит под проценты, который он собирается выплатить в течение трёх месяцев. Разрешается ли такая помощь? 2.– Если муж скажет жене, что она похожа на его мать, произойдёт ли развод? 3. – Я нахожусь на втором месяце беременности и у меня пошли кровянистые выделения, как мне быть с намазами? 4. – Если я пропускал в молодости посты, но сейчас, в старости, не могу возместить их, как быть? Надо ли мне выплатить штрафы за каждый день? 5. – Если на обуви была нечистота (наджаса), а затем с каплями грязи, в дождливую погоду, она попала на одежду, можно ли в ней совершать намаз? 6. – Нарушится ли пост, если закапывать глазные капли, а также делать электрофорез? 7. – Недавно услышал, что наджасу можно удалять соком, насколько это верно? 8. – Является ли шерсть кошки наджасой? Если на коврике есть кошачьи волоски, действителен ли намаз? 9. – Если человек болеет и не может соблюдать пост, какой штраф он обязан выплатить? 10. – Можно ли занять деньги в долг на 3,5 месяца без процентов? Если не уложусь в этот срок, то хозяин денег будет требовать долг уже с процентами. Моя зарплата позволяет вернуть долг в течение двух месяцев. 11. – Как поступить с непригодными для чтения старыми книгами, газетами, где имеются аяты Корана или изречения Пророка ﷺ? 12. – Нарушает ли омовение выход жидкости из мозоли или волдыря? И является ли она наджасой? 13. – В чём смысл поднимания рук и поворачивания ладоней к небу во время мольбы ко Всевышнему?статья опубликована в номере: 6 (595) / от 15 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
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1. – Один очень хороший знакомый (немусульманин) просит помочь взять в банке кредит под проценты, который он собирается выплатить в течение трёх месяцев. Разрешается ли такая помощь?
– Нет, не разрешается, так как в этом есть соучастие и помощь в большом грехе.
2.– Если муж скажет жене, что она похожа на его мать, произойдёт ли развод?
– В данном
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