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ГлавнаяИсламФикх Ханафитский

Пост и его особенности

Пост бывает следующих видов: 1. Фарз – это религиозная обязанность, установленная категоричным повелением.

статья опубликована в номере: 6 (595) / от 15 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
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К обязательным постам относятся посты месяца Рамадан и по возмещению пропущенных в нём постов, а также штрафные посты, связанные с убийством человека, нарушением клятвы, возмещением за убитую дичь и ущерб, нанесённый в хадже, за зыхар (уподобление частей тела жены частям тела матери и сестры) и пост, связанный с обетом.

 

2. Ваджиб – это обязанность, установленная в соответствии с религиозными доводами; обязательность выполнения её не столь категорична, как

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