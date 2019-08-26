Пост и его особенности

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К обязательным постам относятся посты месяца Рамадан и по возмещению пропущенных в нём постов, а также штрафные посты, связанные с убийством человека, нарушением клятвы, возмещением за убитую дичь и ущерб, нанесённый в хадже, за зыхар (уподобление частей тела жены частям тела матери и сестры) и пост, связанный с обетом.

2. Ваджиб – это обязанность, установленная в соответствии с религиозными доводами; обязательность выполнения её не столь категорична, как