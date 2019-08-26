Салям (товар по заказу)

7

Например, человек хочет купить машину – определённой марки, года выпуска, цвета, объёма двигателя и т. п. – и, договорившись с продавцом о цене, заказывает её.

Все товары, качества (сифаты) и размер которых можно точно определить, дозволяется покупать по заказу. Соответственно, с товарами, у которых нельзя определить их качества или размеры, делать этого нельзя.

Из сказанного выше следует, что товары, ценность которых определяется по их весу или объёму, подходят