Салям (товар по заказу)
Салям – это договор купли-продажи, заключённый с условием предоплаты, то есть покупка производится по предварительному заказу.статья опубликована в номере: 6 (595) / от 15 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
7
Например, человек хочет купить машину – определённой марки, года выпуска, цвета, объёма двигателя и т. п. – и, договорившись с продавцом о цене, заказывает её.
Все товары, качества (сифаты) и размер которых можно точно определить, дозволяется покупать по заказу. Соответственно, с товарами, у которых нельзя определить их качества или размеры, делать этого нельзя.
Из сказанного выше следует, что товары, ценность которых определяется по их весу или объёму, подходят
Полная версия доступна только подписчикамПодписаться
Подписка на «
Ас-салам онлайн» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
- Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
- Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
- Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
- Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
- Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
- Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется
Я уже подписчик