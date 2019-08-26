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Легенда, живущая рядом…

Шли полки башкир в атаки, Провожал седой Урал. Впереди на аргамаке – Шаймуратов-генерал. К. Даян Эти слова из песни знает практически каждый житель Башкортостана, ведь она про командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратова. Благодаря своей храбрости, отваге, бесстрашию в годы Великой Отечественной войны он стал национальным героем. Память о нём до сих пор живёт в сердцах людей.

статья опубликована в номере: 6 (595) / от 15 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
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Эпоха перемен
Минигали Мингазович родился 15 августа 1899 года в деревне Биштэкэ (ныне деревня Шаймуратово) Кармаскалинского района Республики Башкортостан. В семье он был пятым ребёнком, рос здоровым, крепким, ловким. «В огне не горит и в воде не тонет», – говорили про него односельчане из-за его смелости и задиристого характера, благодаря которому он был лидером среди сверстников. Но в школе Минигали проучился только два года (1910–1912). Ему пришлось пойти в

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