Легенда, живущая рядом…

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Эпоха перемен

Минигали Мингазович родился 15 августа 1899 года в деревне Биштэкэ (ныне деревня Шаймуратово) Кармаскалинского района Республики Башкортостан. В семье он был пятым ребёнком, рос здоровым, крепким, ловким. «В огне не горит и в воде не тонет», – говорили про него односельчане из-за его смелости и задиристого характера, благодаря которому он был лидером среди сверстников. Но в школе Минигали проучился только два года (1910–1912). Ему пришлось пойти в