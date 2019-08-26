Единственная надежда
Большинство из нас, совершив какой-то грех, в скором времени начинает сожалеть о содеянном и с искренним раскаянием обращается ко Всевышнему. Другие же даже не задумываются о том, что стоило бы остановиться и как можно скорее отдалиться от козней шайтана.статья опубликована в номере: 6 (595) / от 15 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
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Каждый человек грешен. Соответственно, никто из нас не может быть застрахован от ошибок. Несмотря на это, мы должны стремиться совершать как можно меньше грехов. Милость же нашего Создателя так велика, что, независимо от того, какой по тяжести грех мы совершили, Он готов принять нас – с покаянием, исходящим от всего сердца.
Всем нам дарована надежда на прощение грехов – но только в том случае, если покаяние наше будет искренним. Эта надежда никогда не должна угасать
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