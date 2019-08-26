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ГлавнаяИсламОсновы Ислама

Важно помнить…

Религия Ислам является образом жизни для каждого мусульманина. А поклонение (ибада) раба Всевышнему Создателю подразумевает не только совершение определённых религиозных обрядов и ритуалов – вся жизнь мусульманина и есть служение Всевышнему Господу.

статья опубликована в номере: 6 (595) / от 15 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
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Ведь самые обычные действия, которые мы совершаем каждый день, в зависимости от наших намерений и того, как мы их совершаем, могут стать благими деяниями, которые приближают раба к своему Создателю.
Не только религиозные предписания, такие как намаз, пост, закят и другие, но и самые обыденные дела и мысли могут стать поклонением, если правильно подойти к их совершению.

 

Хорошие привычки для верующего должны стать такими же естественными, как дыхание. В этой статье мы

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