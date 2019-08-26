Особенности имама Махди
Большие признаки Судного дня По просьбе читателей мы продолжим говорить о признаках и особенностях имама Махди.статья опубликована в номере: 6 (595) / от 15 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
9
1. Серьёзные разногласия в обществе, многочисленные природные катаклизмы, землетрясения – будут предшествовать приходу имама Махди. Абу Саид аль-Худри رضي الله عنه передал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Я хочу вас обрадовать радостной вестью о приходе Махди. Он появится в то время, когда среди людей будут разногласия и участятся землетрясения, – чтобы восстановить порядок и справедливость» (Ахмад).
2. Махди заполнит сердца людей отсутствием беспокойства о
Полная версия доступна только подписчикамПодписаться
Подписка на «
Ас-салам онлайн» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
- Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
- Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
- Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
- Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
- Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
- Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется
Я уже подписчик