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Особенности имама Махди

Большие признаки Судного дня По просьбе читателей мы продолжим говорить о признаках и особенностях имама Махди.

статья опубликована в номере: 6 (595) / от 15 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
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1. Серьёзные разногласия в обществе, многочисленные природные катаклизмы, землетрясения – будут предшествовать приходу имама Махди. Абу Саид аль-Худри رضي الله عنه передал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Я хочу вас обрадовать радостной вестью о приходе Махди. Он появится в то время, когда среди людей будут разногласия и участятся землетрясения, – чтобы восстановить порядок и справедливость» (Ахмад).

 

2. Махди заполнит сердца людей отсутствием беспокойства о

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