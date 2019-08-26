Особенности имама Махди

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1. Серьёзные разногласия в обществе, многочисленные природные катаклизмы, землетрясения – будут предшествовать приходу имама Махди. Абу Саид аль-Худри رضي الله عنه передал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Я хочу вас обрадовать радостной вестью о приходе Махди. Он появится в то время, когда среди людей будут разногласия и участятся землетрясения, – чтобы восстановить порядок и справедливость» (Ахмад).

2. Махди заполнит сердца людей отсутствием беспокойства о