Достоинство месяца Шабан

12

В хадисе, переданном от матери правоверных Аиши رضي الله عنها, говорится, что Посланник Аллаха ﷺ постился так много, что казалось – он не перестанет поститься, и, наоборот, иногда он так долго воздерживался от поста, что казалось – он более не будет поститься. «И я никогда не видела, чтобы Пророк ﷺ постился в каком бы то месяце больше, чем в месяце Шабан, кроме Рамадана, соблюдая пост весь месяц» (аль-Бухари, Муслим).



С наступлением месяца