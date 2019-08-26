Достоинство месяца Шабан
Шабан – восьмой месяц мусульманского лунного календаря, и он считается одним из месяцев, особенно отмеченных в Сунне Посланника Аллаха ﷺ. Сообщается, что Пророк ﷺ имел обыкновение держать пост большую часть месяца Шабан, за исключением его последних дней.статья опубликована в номере: 6 (595) / от 15 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
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В хадисе, переданном от матери правоверных Аиши رضي الله عنها, говорится, что Посланник Аллаха ﷺ постился так много, что казалось – он не перестанет поститься, и, наоборот, иногда он так долго воздерживался от поста, что казалось – он более не будет поститься. «И я никогда не видела, чтобы Пророк ﷺ постился в каком бы то месяце больше, чем в месяце Шабан, кроме Рамадана, соблюдая пост весь месяц» (аль-Бухари, Муслим).
С наступлением месяца
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