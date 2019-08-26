Выдающиеся личности: женщины-мусульманки
В этом номере мы продолжим знакомиться с мусульманками, внёсшими неоспоримый вклад в развитие современного социума. Эти женщины на собственном примере показали, что соблюдение религиозных норм никоим образом не может помешать прогрессу и созиданию.статья опубликована в номере: 6 (595) / от 15 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
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Хайат аль-Синди
Биотехнолог из Мекки, Синди является мусульманкой, внёсшей значительный вклад в развитие методов диагностики и медицинского обследования. Высшее образование женщина получила в Лондоне. В 2001 году окончила Кембриджский университет. Синди стала первой женщиной с Ближнего Востока, удостоившейся докторской степени в области биотехнологий.
Женщина является соучредителем организации
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