Islam – Zero Waste

8

Движение Zero Waste в современной концепции понимания ещё очень молодо. Начало его активной деятельности и доступность для широкой общественности пришлись на 1998–2002 годы. Хотя отдельные голоса и даже исследования звучали намного раньше.



В качестве мэйнстрима «Нулевые отходы» начали выступать уже с 2009 года, одновременно с появлением концепции Zero Waste Home («Домохозяйства с нулевыми отходами»), на примере создавшей её американки французского происхождения Беа