Islam – Zero Waste
Нулевые отходы – норма Ислама? – это сохранение всех ресурсов путём добросовестного производства, потребления, повторного использования и восстановления всех предметов, упаковки и материалов. Ничего из того, что опасно для окружающей среды или здоровья человека, не должно сжигаться, закапываться, сбрасываться в воду или попадать в атмосферу (Zero waste International Alliance (ZWIA).статья опубликована в номере: 6 (595) / от 15 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
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Движение Zero Waste в современной концепции понимания ещё очень молодо. Начало его активной деятельности и доступность для широкой общественности пришлись на 1998–2002 годы. Хотя отдельные голоса и даже исследования звучали намного раньше.
В качестве мэйнстрима «Нулевые отходы» начали выступать уже с 2009 года, одновременно с появлением концепции Zero Waste Home («Домохозяйства с нулевыми отходами»), на примере создавшей её американки французского происхождения Беа
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