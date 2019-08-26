Обман и махинации

11

Всевышний Аллах в Коране говорит (смысл): «…Аллах ﷻ разрешил торговлю и запретил лихоимство (ростовщичество)…» (сура «Аль-Бакара», аят 275).



Господь по Своей милости дозволил нам продавать наше имущество, дарить, с тем чтобы право пользования им переходило от одного человека к другому. И для этого Он установил определённые договоры, через которые можно это осуществлять, и установил правила и условия для этих сделок.



Всё