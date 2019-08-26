Обман и махинации
Истинная власть и владение принадлежат лишь Господу миров. Всемогущий Создатель владеет всем: и нами, и тем, что есть у нас. Наше имущество – это лишь относительное владение, это то, что Всевышний дал нам в пользование, наделив правом распоряжаться, и запретил без права посягать на это имущество другим людям.статья опубликована в номере: 6 (595) / от 15 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
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Всевышний Аллах в Коране говорит (смысл): «…Аллах ﷻ разрешил торговлю и запретил лихоимство (ростовщичество)…» (сура «Аль-Бакара», аят 275).
Господь по Своей милости дозволил нам продавать наше имущество, дарить, с тем чтобы право пользования им переходило от одного человека к другому. И для этого Он установил определённые договоры, через которые можно это осуществлять, и установил правила и условия для этих сделок.
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