Пирамиды. Бойтесь быть обманутыми
Денежные аферы имеют свою историю, по ним пишут научные труды и проводят исследования. Аналитики говорят о цикличности их появления, а вот законодательные органы в очередной раз предупреждают – не доверяйте!статья опубликована в номере: 6 (595) / от 15 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
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была зарегистрирована в 1919 году в США. Чарльз Понци открыл компанию с простым предложением: вложить 100$ и через три месяца получить 150$. Всего за год организатор стал очень богатым человеком, в проект инвестировали состоятельные люди со всей Европы – от политиков и артистов до военных и полицейских. Однако в 1920 году по иску одного из вкладчиков были заморожены банковские счета организации. Всё это сопровождалось слухами и в компанию ринулись вкладчики, требуя своих
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