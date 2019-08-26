Пирамиды. Бойтесь быть обманутыми

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была зарегистрирована в 1919 году в США. Чарльз Понци открыл компанию с простым предложением: вложить 100$ и через три месяца получить 150$. Всего за год организатор стал очень богатым человеком, в проект инвестировали состоятельные люди со всей Европы – от политиков и артистов до военных и полицейских. Однако в 1920 году по иску одного из вкладчиков были заморожены банковские счета организации. Всё это сопровождалось слухами и в компанию ринулись вкладчики, требуя своих