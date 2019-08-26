12+
Газета
Архив
Русский Татарский Аварский Азербайджанский Даргинский Кумыкский Лезгинский Лакский Табасаранский
Войти
ГлавнаяСемьяЧитательская

Родители против..

В прошлом году я окончила школу, и родители заставили меня поступить в вуз. А я не хочу учиться, я хочу изучать Коран, заниматься домом, читать книги, мне некомфортно в шумных местах. Я бы с радостью перешла на заочное обучение, но родители против. При этом и они, и я знаем, что по специальности я работать не буду. Как мне их убедить, что диплом – не главное? К. Мустафина, г. Чебоксары

статья опубликована в номере: 6 (595) / от 15 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
8

Ответ богослова:
– Вам не стоит воспринимать всё так категорично – мол, что учиться вас заставили родители, что в будущем не будете работать по специальности, и т. п. А исходя из того, что родители желают своим детям блага и знают, что лучше для их ребёнка, вам следует слушаться их, делать всё, что доставляет им радость, – до тех пор пока они не будут призывать вас совершить грех, ослушание Всевышнему. Ибо Посланник Аллаха ﷺ в своём хадисе сказал:

Полная версия доступна только подписчикам

Подписаться

Подписка на «Ас-салам онлайн» — это:

  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
  • Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
  • Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
  • Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
  • Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
  • Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
  • Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется

Я уже подписчик

Также в рубрике

Врачи от самого Аллаха ﷻ

Хочу выразить искреннюю благодарность и уважение всему медперсоналу чародинской Центральной районной

В гостях у сказки

Согласитесь, трудно представить, что кто-то из детей не любит сказки. Но оказывается, что взрослые тоже

Сын не общается со мной

– У меня есть сын, всю свою жизнь я жила ради него. Всё заработанное шло на его образование. И сын оправдал мои

Я против бывшей жены

Несколько лет назад я развёлся с женой. Расстались мирно, я оставил ей квартиру и машину, точнее, оставил с