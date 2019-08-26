Родители против..
В прошлом году я окончила школу, и родители заставили меня поступить в вуз. А я не хочу учиться, я хочу изучать Коран, заниматься домом, читать книги, мне некомфортно в шумных местах. Я бы с радостью перешла на заочное обучение, но родители против. При этом и они, и я знаем, что по специальности я работать не буду. Как мне их убедить, что диплом – не главное? К. Мустафина, г. Чебоксарыстатья опубликована в номере: 6 (595) / от 15 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
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Ответ богослова:
– Вам не стоит воспринимать всё так категорично – мол, что учиться вас заставили родители, что в будущем не будете работать по специальности, и т. п. А исходя из того, что родители желают своим детям блага и знают, что лучше для их ребёнка, вам следует слушаться их, делать всё, что доставляет им радость, – до тех пор пока они не будут призывать вас совершить грех, ослушание Всевышнему. Ибо Посланник Аллаха ﷺ в своём хадисе сказал:
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