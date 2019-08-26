Родители против..

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Ответ богослова:

– Вам не стоит воспринимать всё так категорично – мол, что учиться вас заставили родители, что в будущем не будете работать по специальности, и т. п. А исходя из того, что родители желают своим детям блага и знают, что лучше для их ребёнка, вам следует слушаться их, делать всё, что доставляет им радость, – до тех пор пока они не будут призывать вас совершить грех, ослушание Всевышнему. Ибо Посланник Аллаха ﷺ в своём хадисе сказал: