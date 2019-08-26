Экзамен для всего человечества

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И тут возникают вопросы:



Как заражённый вирусом реагирует на новость о своей болезни? Готов он ограничить себя во всём, попав в карантин, или, обманывая врачей, убегает из больницы, создавая угрозу заражения всем, кто его окружает?

Как общество принимает заболевших? Оказывает им помощь и поддержку или выходит на митинги с требованием изгнать заразившихся куда подальше?



Закрываются границы государств, прекращают летать самолёты, ездить автобусы и