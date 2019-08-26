Экзамен для всего человечества
Наш мир проходит экзамен на интеллект – в попытке найти вакцину от новой болезни. Однако это испытание и на человечность – ведь проверяются на прочность качества, которые делают нас людьми, – сострадание и самопожертвование, готовность прийти на помощь ближнему, отказаться от личных интересов во имя блага других.статья опубликована в номере: 6 (595) / от 15 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
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И тут возникают вопросы:
Как заражённый вирусом реагирует на новость о своей болезни? Готов он ограничить себя во всём, попав в карантин, или, обманывая врачей, убегает из больницы, создавая угрозу заражения всем, кто его окружает?
Как общество принимает заболевших? Оказывает им помощь и поддержку или выходит на митинги с требованием изгнать заразившихся куда подальше?
Закрываются границы государств, прекращают летать самолёты, ездить автобусы и
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