Верховный муфтий – в БИА

Болгарскую исламскую академию посетил председатель ЦДУМ, шейх уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин. Муфтий провел встречу с магистрантами и преподавателями академии.

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В мероприятии участвовал и руководитель международного отдела Дагестанского гуманитарного института Шихабуддин Гусейнов.

В начале своей речи Талгат Таджуддин напомнил о предпосылках создания Болгарской исламской академии и отметил, что данное учебное заведение призвано возродить исламское образование и поднять его на новый качественный уровень. В свою очередь правительство Республики Татарстан и федеральный центр всячески выражают свою поддержку.

Также Муфтий подчеркнул, что Россия, являясь многонациональной и многоконфессиональной страной, поддерживает внутренний мир и согласие, а любовь к Родине есть неотъемлемый признак веры.

В своем напутствии студентам Талгат Таджуддин отметил, что все знания, полученные в академии, должны прочно укрепиться в их сердцах и умах.



Со словами приветствия и напутствия к собравшимся обратился и Шихабуддин Гусейнов.

По завершении мероприятия имам правительственной мечети города Махачкалы Магомед Маматханов исполнил нашиды о Пророке Мухаммаде e.

