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Верховный муфтий – в БИА

Болгарскую исламскую академию посетил председатель ЦДУМ, шейх уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин. Муфтий провел встречу с магистрантами и преподавателями академии.

статья опубликована в номере: 6 (595) / от 15 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
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В мероприятии участвовал и руководитель международного отдела Дагестанского гуманитарного института Шихабуддин Гусейнов.

 

В начале своей речи Талгат Таджуддин напомнил о предпосылках создания Болгарской исламской академии и отметил, что данное учебное заведение призвано возродить исламское образование и поднять его на новый качественный уровень. В свою очередь правительство Республики Татарстан и федеральный центр всячески выражают свою поддержку. 

 

Также Муфтий подчеркнул, что Россия, являясь многонациональной и многоконфессиональной страной, поддерживает внутренний мир и согласие, а любовь к Родине есть неотъемлемый признак веры. 
В своем напутствии студентам Талгат Таджуддин отметил, что все знания, полученные в академии, должны прочно укрепиться в их сердцах и умах. 


Со словами приветствия и напутствия к собравшимся обратился и Шихабуддин Гусейнов. 
По завершении мероприятия имам правительственной мечети города Махачкалы Магомед Маматханов исполнил нашиды о Пророке Мухаммаде e.
 

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