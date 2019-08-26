«Золотые правила нравственности» - полуфинал

Республиканский конкурс под названием «Золотые правила нравственности» прошёл в Дагестане в третий раз.

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В качестве организаторов выступают министерство по национальной политике и делам религий РД и Дагестанский гуманитарный институт. Партнеры конкурса – Правовая академия, Медицинский колледж им. Башларова, Гуманитарно-педагогический колледж.



Основной целью проведения данного мероприятия является пропаганда духовных ценностей и нравственных принципов.



Конкурс «Золотые правила нравственности - 2020» посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.



Мероприятие проводилось при содействии Муфтията РД. Участниками полуфинала стали более 600 команд.

В общей сложности в конкурсе участвовало 513 школ Дагестана. В настоящее время завершены полуфиналы в трех территориальных округах.