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«Золотые правила нравственности» - полуфинал

Республиканский конкурс под названием «Золотые правила нравственности» прошёл в Дагестане в третий раз.

статья опубликована в номере: 6 (595) / от 15 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
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В качестве организаторов выступают министерство по национальной политике и делам религий РД и Дагестанский гуманитарный институт. Партнеры конкурса – Правовая академия, Медицинский колледж им. Башларова, Гуманитарно-педагогический колледж. 


Основной целью проведения данного мероприятия является пропаганда духовных ценностей и нравственных принципов. 


Конкурс «Золотые правила нравственности - 2020» посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 


Мероприятие проводилось при содействии Муфтията РД. Участниками полуфинала стали более 600 команд. 
В общей сложности в конкурсе участвовало 513 школ Дагестана. В настоящее время завершены полуфиналы в трех территориальных округах.

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