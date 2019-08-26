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В Волгограде восстановят мечеть

Ильяс Биктимиров, Муфтий Волгоградской области, заявил, что в комплексе зданий по улице Огарёва планируется воссоздать мечеть, сообщает «Волгоградская правда».

статья опубликована в номере: 6 (595) / от 15 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
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«Горько смотреть на то, в каком обветшалом состоянии все это находится. Мы хотели бы облагородить здание, сделать прекрасную мечеть достопримечательностью Волгограда. Вместо развалин, а туда заходят всякие наркоманы, могут устроить и пожар, мы бы все сделали красиво, никто никому бы не мешал. Там будет маленькая мечеть, как была раньше, без большого скопления народа. Некоторые тревожатся, что им будут звуки не давать спать, но мы не провозглашаем азан на улице», - сказал Муфтий. 

 

Также он отметил, что верующие Волгограда хотят восстановить мечеть в первую очередь для пожилых мусульман.

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