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Вспоминая великого богослова

В Самарканде, Узбекистан, прошла Международная конференция на тему «Имам Абу Мансур Матуриди и учение Матуриди: прошлое и настоящее».

статья опубликована в номере: 6 (595) / от 15 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
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Организаторами выступили: комитет по делам религий при кабинете министров Республики Узбекистан, управление мусульман Узбекистана, Международная исламская академия Узбекистана, Центр исламской цивилизации в Узбекистане, Международный научно-исследовательский центр Имама Бухари, Академия наук при сотрудничестве с комплексом аль-Азхар (Египет). 


Мероприятие приурочено к 1150-летию со дня рождения крупнейшего ученого Абу Мансура Матуриди, который внес весомый вклад в развитие исламского религиозного вероучения. 


Участниками мероприятия стали более 70 улемов из Германии, Иордании, Индонезии, Малайзии, Пакистана, Швейцарии, Турции, Кыргызстана, Казахстана, Украины, России, а также религиозные деятели, руководители известных образовательных учреждений и научно-исследовательских центров. 

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