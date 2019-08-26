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Мусульмане и христиане молятся вместе

Смертельно опасный коронавирус продолжает распространяться по всему миру.

статья опубликована в номере: 6 (595) / от 15 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
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Тем временем Тараван Агус Путранто, министр здравоохранения Индонезии, соблюдающий христианин, присутствуя на Национальной исламской конференции, обратился к мусульманским религиозным деятелям (в числе которых – индонезийский исламский деятель и политик Маруф Амин) с просьбой о мольбе против коронавируса.

 

Будучи также военным врачом, Путранто не раз говорил о том, что, по его мнению, сила молитвы – это одна из причин, почему Индонезия до сих пор избавлена от вспышки коронавируса.

 

Отметим, что конференция, организатором которой выступил Совет улемов Индонезии (MUI), состоялась в административном центре провинции Банка-Белитунг – Панкалпинаанге. 
 

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