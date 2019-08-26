Необычный хиджаб

й фестиваль мусульманской моды. Посмотреть на уникальные работы дизайнеров-мусульман собралось примерно 55 000 человек.

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Основные тенденции модных коллекций 2020 года – этнические мотивы, основанные на культуре Восточной Явы, Японии, Южной Кореи, Индии.



Кроме того, при создании нарядов учитывалось сегодняшнее плачевное состояние экологии, то есть использовалась так называемая концепция безотходного производства.



Дизайнеры стремятся создать экологически дружелюбное производство: биоразлагаемые виды тканей более предпочтительны, чем синтетика, теряющая частички микропластика во время каждой стирки. Микропластик, в свою очередь, попадает в океан.

