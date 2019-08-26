Мечети в Риме закрыты
Проведение религиозных служб и церемоний в римских мечетях приостановлено. По сообщению REGNUM, поводом послужило распространение опасного коронавируса.статья опубликована в номере: 6 (595) / от 15 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
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Как сообщают власти страны, 5 марта было зарегистрировано 148 случаев заражения. Общее количество заболевших равно 3296, 414 из них выздоровели.
Также отметим, что в Риме временно прекращена работа всех школ и высших учебных заведений, власти рекомендуют снизить социальную активность, митинги – под запретом.
Специалисты дают прогнозы о больших денежных убытках в сфере экономики. В первую очередь это касается туризма и экспорта товаров.