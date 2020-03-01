Что? Где? Когда?

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Каким странным образом называются числа 70, 80 и 90 во французском языке?статья опубликована в номере: 5 (594) / от 01 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
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В большинстве европейских языков названия числительных от 20 до 90 образуются по стандартной схеме – созвучно с базовыми числами от 2 до 9. Однако во французском языке названия некоторых чисел имеют странную логику. Так, число 70 звучит как soixante-dix, что переводится как «шестьдесят и десять», 80 – quatre-vingts («четырежды двадцать»), а 90 – quatre-vingt-dix («четырежды двадцать и десять»).
Похожая ситуация в грузинском и датском языках. В последнем число 70 буквально
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