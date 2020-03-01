Что? Где? Когда?

9

В большинстве европейских языков названия числительных от 20 до 90 образуются по стандартной схеме – созвучно с базовыми числами от 2 до 9. Однако во французском языке названия некоторых чисел имеют странную логику. Так, число 70 звучит как soixante-dix, что переводится как «шестьдесят и десять», 80 – quatre-vingts («четырежды двадцать»), а 90 – quatre-vingt-dix («четырежды двадцать и десять»).



Похожая ситуация в грузинском и датском языках. В последнем число 70 буквально