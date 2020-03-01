12+
Газета
Архив
Русский Татарский Аварский Азербайджанский Даргинский Кумыкский Лезгинский Лакский Табасаранский
Войти
ГлавнаяВопрос ответОтветы на вопросы (по Шафии)

Ответы на вопросы от 1.03.2020 (по Ханафи)

1. – Расскажите, пожалуйста, подробно об акике (жертвенное животное в честь рождения ребёнка). 2. – Желателен ли пост в первый день месяца Раджаб и в последующие дни? 3. – Правда ли, что у человека, который посетил гадалку, намаз не принимается сорок дней? 4. – Какие виды птиц дозволены для употребления в пищу, а какие запретны? 5. – В чём мудрость поднятия рук в намазе во время вступления в него и в самом намазе? 6. – Можно ли совершать намаз в обуви?

статья опубликована в номере: 5 (594) / от 01 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
23

1. – Расскажите, пожалуйста, подробно об акике (жертвенное животное в честь рождения ребёнка).

– После рождения ребёнка крайне желательно (сунна муккада) закалывать животное (акик). Таким образом мы выражаем свою радость и благодарность Всевышнему за Его милость.
Доводом желательности этого является достоверный хадис Пророка ﷺ: «Ребёнок связан залогом в виде акика...» То есть он не будет расти и развиваться, как те дети, за которых резали акика. Имам

Полная версия доступна только подписчикам

Подписаться

Подписка на «Ас-салам онлайн» — это:

  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
  • Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
  • Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
  • Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
  • Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
  • Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
  • Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется

Я уже подписчик

Также в рубрике

Ответы на вопросы от 15.02.2020 (по Шафии)

1. – Дозволено ли в Исламе участвовать в гражданской панихиде? 2. – Можно ли в знак выражения глубокого

Ответы на вопросы от 1.03.2020 (по Шафии)

1. – Можно ли читать Коран над покойным до окончания похорон? 2. – Как правильно совершать обязательный

Ответы на вопросы от 15.01.2020 (по Шафии)

1. – Нужно ли тому, кто зашёл в мечеть, спешить успеть на такбир (произнесение слов «Аллаху Акбар» при

Ответы на вопросы от 1.01.2020 (по Шафии)

1. – Действителен ли ракаат человека, успевшего присоединиться к коллективному намазу лишь в поясном