Ответы на вопросы от 1.03.2020 (по Ханафи)
1. – Расскажите, пожалуйста, подробно об акике (жертвенное животное в честь рождения ребёнка). 2. – Желателен ли пост в первый день месяца Раджаб и в последующие дни? 3. – Правда ли, что у человека, который посетил гадалку, намаз не принимается сорок дней? 4. – Какие виды птиц дозволены для употребления в пищу, а какие запретны? 5. – В чём мудрость поднятия рук в намазе во время вступления в него и в самом намазе? 6. – Можно ли совершать намаз в обуви?статья опубликована в номере: 5 (594) / от 01 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
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1. – Расскажите, пожалуйста, подробно об акике (жертвенное животное в честь рождения ребёнка).
– После рождения ребёнка крайне желательно (сунна муккада) закалывать животное (акик). Таким образом мы выражаем свою радость и благодарность Всевышнему за Его милость.
Доводом желательности этого является достоверный хадис Пророка ﷺ: «Ребёнок связан залогом в виде акика...» То есть он не будет расти и развиваться, как те дети, за которых резали акика. Имам
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