Ответы на вопросы от 1.03.2020 (по Ханафи)

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1. – Расскажите, пожалуйста, подробно об акике (жертвенное животное в честь рождения ребёнка).

– После рождения ребёнка крайне желательно (сунна муккада) закалывать животное (акик). Таким образом мы выражаем свою радость и благодарность Всевышнему за Его милость.

Доводом желательности этого является достоверный хадис Пророка ﷺ: «Ребёнок связан залогом в виде акика...» То есть он не будет расти и развиваться, как те дети, за которых резали акика. Имам